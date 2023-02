Nach tödlichem Unfall im Eiskanal: Gutachten steht noch aus

Staatssekretär: Nach tödlichem Bobunfall drückt Weil Anteilnahme aus

Nach dem tödlichen Unfall auf der Bob- und Rennrodelbahn in Oberhof hat der im Bob mitgefahrene Thüringer Staatssekretär Torsten Weil seine Anteilnahme ausgedrückt. «Immer wieder muss ich an den Verstorbenen und seine Familie denken, deren Leid unermesslich sein muss», schrieb Weil am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter. Was in Oberhof geschehen sei, vermöge er noch immer kaum in Worte zu fassen.