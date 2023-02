3-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Unfall: Autofahrerin bei Zusammenstoß tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist eine 69 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Drei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge wollte die Frau am Montagnachmittag an der Abfahrt Meiningen-Süd von der Autobahn 71 auf die Bundesstraße 89 abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Dessen Fahrer habe nicht mehr reagieren können, sein Auto krachte in das der Frau. Die 69-Jährige starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen. Ihr Beifahrer (63), der 28-jährige Fahrer des anderen Autos und dessen Beifahrerin (20) kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.