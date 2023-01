Mann soll Brand gelegt haben: Eltern schwerstverletzt

Herford: Mann nach Brand in Lebensgefahr: Polizeischüsse bei Einsatz

Ein Mann, der bei einem Einsatz im ostwestfälischen Enger durch Schüsse der Polizei verletzt wurde, schwebt in Lebensgefahr. Zu dem Einsatz am späten Donnerstagabend war es gekommen, weil der 59-Jährige Teile des Doppelhauses, das er bewohnt, in Brand gesetzt hatte, wie ein Sprecher der Bielefelder Polizei am Freitag berichtete. Der Mann sei durch die Schussabgabe am Bein verletzt worden, was aber als nicht lebensbedrohlich eingestuft werde. In der Nacht sei man im Krankenhaus «aufgrund der Schwere der Brandverletzungen» dann von Lebensgefahr ausgegangen. Der 59-Jährige wurde in eine Spezialklinik verlegt.