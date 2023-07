17-Jährige bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt

Motorradfahrerin stürzt Abhang hinunter: Schwer verletzt

In der Nähe der Allerheiligen-Wasserfälle ist eine Motorradfahrerin am Ostermontag einen Abhang hinabgestürzt. Die schwer verletzte 52-Jährige wurde von der Bergwacht gerettet, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war sie aus bislang unbekannten Grund in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und mit dem Motorrad gegen die Leitplanke geprallt. Dann stürzte sie etwa 50 Meter den Abhang hinab. Per Rettungshubschrauber wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand bei dem Unfall im Ortenaukreis ein Sachschaden vin rund 10.000 Euro.