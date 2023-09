Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß schwer verletzt

Drei Auffahrunfälle mit elf Fahrzeugen auf der A6: Verletzte

Sechs Menschen sind bei drei Auffahrunfällen auf der A6 im Rhein-Neckar-Kreis verletzt worden. Insgesamt seien elf Fahrzeuge bei den Unfällen am Samstag in Fahrtrichtung Mannheim beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Autofahrer war am Stauende nahe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg in den Wagen vor sich gefahren. Der Aufprall habe diesen in zwei Autos vor sich geschoben. Vier Fahrzeuginsassen seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.