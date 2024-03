30.000 Besucher bei Freizeit- und Jagdmesse

Mann bedroht in Erfurt Menschen mit Kette

Ein Mann hat in der Nacht in Erfurt mit einer Sicherungskette Menschen bedroht und Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 19-Jährige sie zuvor vom Außenbereich eines Restaurants entwendet, wo sie zur Sicherung von Sitzmöbeln verwendet wurde. Die Kette schwingend sei der Mann auf mehrere Menschen losgegangen und habe mit ihr dann auf dem Weg in Richtung Krämpfervorstadt auf die Frontscheiben zweier Fahrzeuge geschlagen, ehe ihn die Beamten aufhalten konnten. Ihn erwarteten mehrere Strafverfahren, hieß es.