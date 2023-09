Kavallerie im Thüringer Wald: internationale Meisterschaften

Krajewski führt nach Dressur bei deutscher Meisterschaft

Olympiasiegerin Julia Krajewski hat die Führung bei der deutschen Meisterschaft im Vielseitigkeitsreiten übernommen. Die 34-Jährige aus Warendorf erhielt am Freitag in der Dressur für ihren Ritt auf dem neun Jahre alten Hengst Nickel umgerechnet 26,7 Punkte. Zweite in der Meisterschafts-Wertung ist die dreimalige Olympiasiegerin Ingrid Klimke aus Münster auf Siena just do it (28,3 Punkte). Nadine Marzahl hatte bei der zweigeteilten Dressur schon am Donnerstag auf Victoria 29,9 Punkte bekommen und ist damit insgesamt drittbeste deutsche Reiterin.