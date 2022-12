Innenminister: Sorge um Waffenbesitz bei Reichsbürgern

Geflügelhalter: Erste Fälle von Vogelgrippe in Thüringen im laufenden Jahr

In Thüringen sind erstmals im laufenden Jahr Fälle der Vogelgrippe festgestellt worden. Betroffen seien zwei Geflügelhalter im Weimarer Land sowie ein Geflügel haltender Betrieb in Jena, teilte das Thüringer Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. «Durch das Friedrich-Loeffler-Institut wurde das für Geflügel hochpathogene Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N1 festgestellt», hieß es in der Mitteilung. «Alle betroffenen Geflügelhalter haben an einer Kreisrassegeflügelschau teilgenommen.» Es werde geprüft, ob Geflügelausstellungen oder andere Veranstaltungen, bei denen Geflügel verkauft oder getauscht wird, in Thüringen vorerst verboten werden.