Ramelow Überraschungsgast bei Thüringen-Tour

Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich gleich zweimal als Gast bei der diesjährigen Thüringen-Rundfahrt der Frauen angekündigt. So werde er beim Start in Schleiz und auch in Gotha mit dabei sein. Es sei «so wichtig, dass die Frauen-Tour mittlerweile die größte, stärkste und stabilste Tour in Deutschland ist und zur Weltelite gehört. Das heißt, in der Rangliste auf der zweiten Ebene sind wir der begehrteste Platz. Die Tour setzt Standards in der ganzen Welt. Davor kann ich nur den Hut ziehen», sagte Ramelow am Dienstag auf der Pressekonferenz und ergänzte: «Wir als Landesregierung haben nochmal kräftig Geld auf den Tisch gelegt, um das einmalige Ereignis besser abzusichern.»

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow in Erfurt. © Christophe Gateau/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

So hatte Tour-Direktorin Vera Hohlfeld für die 35. Auflage Planungssicherheit. «Die Vorfreude ist riesig, wir freuen uns auf hochkarätigem Sport», sagte Hohlfeld, die zum Start am 23. Mai 114 Radfahrerinnen aus 19 Teams erwartet. Das einzige Profirennen der Frauen in Deutschland startet Rund um Schleiz mit einem Mannschaftszeitfahren. Dann geht es nach Gera, Schmölln, Gotha, Schmalkalden und Mühlhausen. Die Rundfahrt gehört erneut zur Women’s ProSeries des Weltverbandes UCI. 2022 sicherte sich die Australierin Alexandra Manly vier Etappenerfolge und den Gesamtsieg.

