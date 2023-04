Bayer investiert rund 35 Millionen Euro in Weimarer Werk

Pharma: Pharmakonzern Bayer baut Produktion in Bitterfeld-Wolfen aus

Der Pharmakonzern Bayer will künftig noch mehr freiverkäufliche Medikamente an seinem ostdeutschen Standort Bitterfeld-Wolfen herstellen. Dafür entsteht eine neue Produktionsstätte mit Investitionen «in zweistelliger Millionenhöhe», erklärte Frank Wilgmann, Geschäftsführer der Bayer Bitterfeld GmbH, am Dienstag beim Richtfest für den Neubau. Der Start der neuen Anlage ist für September 2023 geplant. Damit werde nicht nur Raum für neue Technologie geschaffen. «Wir werden auch das Sortiment erweitern können», so Wilgmann. Die Pharmatochter von Bayer produziert seit 1995 in Bitterfeld rezeptfreie Medikamente.