Linke-Fraktionschef Dittes kandidiert nicht erneut

Sömmerda: Internetbetrug kostet Männer mehr als 80.000 Euro

Zwei Männer haben Tausende Euro an Internetbetrüger verloren. Ein 46-Jähriger aus Sömmerda wollte in den vergangenen Tagen in Kryptowährungen investieren und überwies einen vierstelligen Betrag auf das Geld einer «ominösen Tradingfirma», wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Täter nahmen darüber hinaus im Namen des Geschädigten ein Darlehen in Höhe von etwa 70.000 Euro auf und investierten es wieder in eine Onlinewährung.