Maaßen: Keine Erfolgschancen für Parteiausschlussverfahren

Parteiausschlussverfahren: Thüringens CDU-Chef Voigt will persönlich mit Maaßen reden

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt will nach umstrittenen Äußerungen des früheren Bundesverfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ein persönliches Gespräch mit ihm führen. «Das Maß ist voll», sagte Voigt am Mittwoch in der Landespressekonferenz in Erfurt. Mit seinen Äußerungen fische Maaßen im Völkischen, er habe Grenzen überschritten. Das wolle er Maaßen in einem persönlichen Gespräch in den nächsten Tagen darlegen.