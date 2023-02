Bewerbungen für Grünen-Chefposten bis Samstag möglich

Wetter: DWD-Bilanz: Winter in Thüringen kalt und trocken

Erfurt - Der Winter in Thüringen war laut einer Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der zweitkälteste in der Deutschland - am kühlsten war es in Bayern. Die Durchschnittstemperatur im Winter 2022/2023 lag in Thüringen bei 2,1 Grad Celsius, wie der DWD in seiner Winter-Statistik am Montag mitteilte. Ebenfalls auf dem zweiten Platz landete Sachsen. Die Statistik bezieht sich laut DWD auf den meteorologischen Winter, also Dezember, Januar und Februar.