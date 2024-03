Verfassungsgericht: Corona-Verordnung überwiegend zulässig

Thüringer Flüchtlings-Kommission: AfD-Beschwerde abgewiesen

Müssen Ausländer eigentlich ausreisen, können sie sich in Thüringen - wie in anderen Bundesländern - an eine Härtefallkommission wenden. Gegen diese ging die Thüringer AfD-Landtagsfraktion gerichtlich vor. In Karlsruhe gab es jetzt jedoch eine Abfuhr.