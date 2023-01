Berlin-Wilmersdorf: Auto fährt Vater und Sohn an: Neunjähriger schwer verletzt

Ein Auto hat einen neunjährigen Jungen in Berlin-Wilmersdorf überfahren und schwer verletzt - auch sein Vater wurde angefahren und leicht verletzt. Der 25-jährige Fahrer war am Samstagnachmittag auf der Konstanzer Straße in Richtung Norden unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An der Ampel am Hohenzollerndamm kam es demnach beim Abbiegen nach rechts zum Zusammenstoß mit den beiden Fußgängern.