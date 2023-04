Wanderer findet im Wald bei Meiningen skelettierte Leiche

Schmalkalden-Meiningen: Frau mit Messer angegriffen: Opfer wohl außer Lebensgefahr

Die bei einem Messerangriff in Südthüringen verletzte 49 Jahre alte Frau ist wohl außer Lebensgefähr. Das teilte ein Sprecher der Thüringer Landeseinsatzzentrale am späten Freitagabend mit. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einer «schwerwiegenden Auseinandersetzung im familiären Bereich», bei der ein 57-Jähriger die Frau am Freitag in einem Büroraum in einem Ortsteil von Floh-Seligenthal (Kreis Schmalkalden-Meiningen) attackiert hatte. Sie erlitt Schnitt- und Stichverletzungen und musste notoperiert werden. Der Täter flüchtete, die Polizei stellte ihn nach einer eineinhalbstündigen Verfolgung unter anderem mit einem Hubschrauber an seinem Wohnort in Schmalkalden.