CDU verlangt von Regierung Absage an Vier-Tage-Woche

Die oppositionelle CDU-Landtagsfraktion hat von der rot-rot-grünen Landesregierung eine Absage an eine flächendeckende Einführung einer Vier-Tage-Woche verlangt. Es sei widersinnig, den Fachkräftemangel in Thüringen zu beklagen und gleichzeitig einer pauschalen Arbeitszeitverkürzung das Wort zu reden, erklärte die CDU-Fraktion in Erfurt. Sie zielte damit auf eine Regierungsklausur am Montag und Dienstag auf Schloss Ettersburg bei Weimar, in der es unter anderem um die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt im Freistaat geht. Zehntausende Arbeitnehmer gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand.