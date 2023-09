Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Zimmerbrand in München - Leblose Frau geborgen

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in München haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose Frau gefunden. Reanimationsversuche blieben am Samstag erfolglos, wie es am Sonntag in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß. Bei der Toten handele es sich um die 78-jährige Bewohnerin der Wohnung, die laut Polizei vor Ort in einem Rettungswagen vermutlich an einer Rauchvergiftung starb.