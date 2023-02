Laster auf A38 umgekippt: Autobahn voll gesperrt

Kriminalität: Diebe stehlen fünf Fahrräder im Wert von 13.000 Euro

Diebe haben in Erfurt fünf Fahrräder im Wert von etwa 13.000 Euro gestohlen. In allen Fällen entwendeten die bislang unbekannten Täter die Räder am Wochenende aus Kellerabteilen von Mehrfamilienhäusern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach schlugen sie in der Kurt-Beate-Straße, Sofioter Straße, Ruhrstraße und in der Straße Schmidtstedter Ufer zu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.