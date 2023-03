Gute Bedingungen für Wintersportler im Thüringer Wald

Wetter: Fast halber Meter Schnee im Thüringer Wald

Nach der Schneeflaute in der ersten Januarhälfte liegt im Thüringer Wald inzwischen fast bis zu einem halben Meter Schnee. Der Deutsche Wetterdienst meldete am Samstag eine 43 Zentimeter hohe Schneedecke auf der Schmücke. Zwei Zentimeter mehr waren es nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald in der Skiarena Silbersattel in Steinach. In Suhl, auf dem Schneekopf und dem Beerberg wurden 40 Zentimeter gemessen. Für Oberhof, wo am Dienstag die Biathlon-Weltmeisterschaften eröffnet werden, gab der Regionalverbund bis zu 25 Zentimeter Schnee an.