Industrie: Umsatzwachstum in der Industrie nur durch höhere Preise

Der Preisanstieg in vielen Bereichen hat für einen kräftigen Umsatzanstieg der Thüringer Industrie in der ersten Jahreshälfte gesorgt. Die Erlöse der Industriebetriebe mit mindestens 50 Beschäftigten beliefen sich auf rund 18,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Das war ein Plus von 12,0 Prozent oder zwei Milliarden Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021. Dabei spiegelten sich allerdings starke Preisanstiege wider, hieß es.