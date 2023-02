Nabu fordert mehr Feuchtgebiete in Thüringen

Immobilien: Fast 970.000 Grundsteuererklärungen bei Finanzämtern

Exakt 968.708 Grundsteuererklärungen sind nach Angaben des Finanzministeriums bis Fristende bei den Thüringer Finanzämtern zumeist online eingegangen. Das seien per Ende Januar 77,5 Prozent der erwarteten 1,25 Millionen Erklärungen von Immobilienbesitzern, wie das Finanzministerium am Dienstag in Erfurt mitteilte. «Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden», erklärte Finanzministerin Heike Taubert (SPD). In den letzten beiden Tagen hätten die Finanzämter im Freistaat Rekordwerte beim Erklärungseingang verzeichnet. Kurz vor Ultimo an den letzten beiden Januartagen seien es 54 229 Erklärungen gewesen.