Jazzfestival belebt geschlossene Kirche

Mit Jazzklängen kommt Ende Mai wieder Leben in die geschlossene Kirche Aubachtal in Greiz. Das seit zwei Jahren nicht mehr als Gotteshaus genutzte Gebäude ist einer der Schauplätze des Greizer Festivals Jazzwerk vom 26. bis zum 28. Mai, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Zum Auftakt wird das Jazztrio «Brom» in der Begegnungsstätte Siebenhitze zu erleben sein. Am 27. Mai laden die Bands «Tuya Klangwerk» und «FünfmalFünf» in die Aubachtaler Kirche ein.

Seit im Sommer 2021 hier der letzte Gottesdienst gefeiert wurde, ist die Zukunft des mächtigen Gemäuers unsicher. Drei junge Greizer haben die Idee, eine Theater- und Eventkirche zu schaffen und dafür unter anderem über soziale Netzwerke eine Spendenaktion gestartet. Zum Festivalabschluss zeigen am 28. Mai verschiedene Formationen in der Kulturgarage der Alten Papierfabrik ihr Können - wobei sich ins klassische Jazzspektrum auch rockige und andere Klänge mischen werden. Organisiert vom Verein Greizer Theaterherbst präsentiert das Festival seit 1999 lokale, nationale und internationale Bands der Jazzszene - bekannte Musiker ebenso wie Neulinge. Ein Schwerpunkt liegt nach Angaben der Veranstalter auf zeitgenössischem Jazz, aber auch andere Musikrichtungen werden integriert. Seit diesem Jahr ist das Festival auch Teil der Thüringer Jazzmeile: Diese Reihe unter der Schirmherrschaft der Thüringer Staatskanzlei umfasst zahlreiche, über das Jahr verteilte Jazz-Veranstaltungen im Freistaat.

