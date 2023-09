Motorrad-WM wieder im Juli in Deutschland

DTM startet in Oschersleben in die neue Saison

Acht Jahre war die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) nicht auf der Rennstrecke in Oschersleben zu Gast - an diesem Wochenende startet die Rennserie in der Magdeburger Börde in die neue Saison. Zwei Wochen habe das Team gearbeitet, um die Strecke für den Auftakt der DTM vorzubereiten, sagte der Geschäftsführer der Motorsport Arena, Ralph Bohnhorst. Die Anlage sei insgesamt in einem sehr guten Zustand, die Strecke an verschiedenen Stellen neu gestrichen worden.