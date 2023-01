Ramelow äußert sich zu Thüringentag und Kabinettsumbildung

Parteien: Thüringer Linke will über Ramelows Kandidatur beraten

Die Thüringer Linke will am 26. November über eine mögliche weitere Spitzenkandidatur von Bodo Ramelow bei der Landtagswahl 2024 beraten. Das gab Thüringens Linke-Fraktionschef Steffen Dittes am Mittwoch in Erfurt bekannt. An dem Tag sind Beratungen von Parteigremien geplant. Auf die Frage, ob das der geeignete Zeitpunkt sei, um über die Frage einer Spitzenkandidatur Ramelows zu diskutieren und möglicherweise eine Entscheidung zu treffen, sagte Dittes: «Das wird so sein, ja.»