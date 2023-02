Vor Verbot Recycling von Einweg-E-Zigaretten prüfen

Biathlon: Herrmann-Wick führt deutsches Quintett im WM-Sprint an

Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider und Hanna Kebinger gehen am Freitag ins erste Einzelrennen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof. Das Quintett wurde am Donnerstag für den Sprint über 7,5 Kilometer nominiert. Einzel-Olympiasiegerin Herrmann-Wick gehört zu den Topfavoritinnen auf eine Medaille. Die 34-Jährige hatte in dieser Saison einen Sprint im Dezember in Hochfilzen gewonnen und Ende Januar die Verfolgung bei der WM-Generalprobe in Antholz. Es waren die bisher einzigen Siege im Weltcup für das deutsche Team.