Maier für Ausweitung «sicherer Herkunftsstaaten» aus

Thüringer arbeiten vergleichsweise selten im Homeoffice

Arbeiten im Homeoffice ist in Thüringen einer Studie zufolge deutlich weniger verbreitet als in anderen Teilen Deutschlands. Etwa jeder vierte Betrieb im Freistaat (24 Prozent) bot im vergangenen Jahr das Arbeiten von zu Hause aus an, wie aus einem Länderbericht für das IAB Betriebspanel hervorgeht, den das Erfurter Arbeitsministerium am Freitag veröffentlichte. Damit lag Thüringen deutlich unter dem Schnitt in Westdeutschland (35 Prozent) und auch in Ostdeutschland (30 Prozent). Als Grund wurde die kleinteilig geprägte Betriebsstruktur in Thüringen genannt.