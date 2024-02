Die Welt in klein: Thüringer Modellbaumesse gestartet

Gebremster Besucherzustrom bei Festival «Begehungen»

Die Hitze hat beim Kunstfestival «Begehungen» den Besucherstrom gebremst. Etwa 2500 Menschen seien am ersten Festival-Wochenende in das Lichtensteiner Schlosspalais gekommen - weniger als zum Auftakt voriges Jahr in Thalheim, sagte Mitorganisator Lars Neuenfeld der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind zufrieden, aber diese Temperaturen haben viele Leute wohl eher ins Freibad geführt.» Auch das Streetart-Festival Ibug hatte erstmals in Leipzig für Besucher geöffnet. Bis Sonntagnachmittag wurden an den ersten drei Tagen rund 3500 Besucher gezählt, wie Sprecher Michael Lippold sagte. «Das ist völlig okay angesichts der Hitze.»