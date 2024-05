Mehr Studierende erhalten Deutschlandstipendium

Begabte Studenten können mit dem Stipendium finanzielle Unterstützung erhalten. Die Zahl der Stipendiaten an Thüringer Hochschulen nahm zuletzt zu.

Immer mehr an Thüringens Hochschulen eingeschriebene Studierende erhalten ein Deutschlandstipendium. Mit 781 Stipendiaten stieg die Zahl im vergangenen Jahr verglichen mit 2022 um 92 an. Das teilte das Landesamt für Statistik am Freitag mit. Die meisten Stipendiaten (381) waren demnach allerdings an der IU International Hochschule eingeschrieben. Dabei handelt es sich um eine Privathochschule mit Fernstudiumsangeboten mit Sitz in Erfurt. Mit Blick auf die Zahl eingeschriebener Studierenden ist sie auch mit deutlichem Abstand die größte Hochschule in Thüringen. Die zweitmeisten Studis, die mit einem Deutschlandstipendium gefördert wurden, waren mit 117 Stipendiaten an der Uni Jena eingeschrieben; die wenigsten mit elf an der Fachhochschule Erfurt.

Mit 360 Geförderten erhielten vor allem Studenten der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften das Stipendium im vergangenen Jahr. 175 Stipendiaten beschäftigten sich mit Ingenieurswissenschaften. In den Geisteswissenschaften erhielten 30, in den Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften und der Veterinärmedizin 13 Studis das Stipendium.

Das Deutschlandstipendium soll laut Bundesministerium für Bildung und Forschung begabte und leistungsfähige Studierende fördern. Wer das Stipendium erhält, bekommt monatlich 300 Euro je zur Hälfte vom Bund und von privaten Mittelgebern. Rund 862.000 Euro wurden laut Landesamt für Statistik 2023 von privaten Mittelgebern zur Finanzierung der Stipendienförderung beigetragen.