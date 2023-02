Home

Luftrettung: ADAC-Rettungshubschrauber fliegt fast 1200 Einsätze

Die Zahl der Einsätze der ADAC-Luftretter ist im vergangenen Jahr in Thüringen stabil geblieben. 2022 hoben die Gelben Engel mit dem in Jena stationierten Helikopter zu 1190 Einsätzen ab, wie der ADAC Hessen-Thüringen am Donnerstag mitteilte. Das seien fünf weniger als im Jahr zuvor. Am häufigsten wurde der Hubschrauber wegen Unfällen und Notfällen wie Herzinfarkten und Herzrhythmusstörungen gebraucht. Neben Thüringen wurde auch zu Rettungseinsätzen in den Nachbarländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Bayern geflogen.

Ein Rettungshubschrauber des ADAC. © Bernd Weißbrod/dpa

In ganz Deutschland wurden die Rettungshubschrauber im vergangenen Jahr 55.675 Mal gebraucht - und damit laut ADAC so oft wie nie zuvor seit Bestehen der gemeinnützigen Rettungsorganisation. 2021 hatte die Zahl noch bei 52.234 Alarmierungen gelegen. Als Grund für die Rekordzahlen sieht der ADAC unter anderem die steigende Mobilität nach Ende der Corona-Einschränkungen. Auch die regionalen Überlastungen der Rettungsdienste am Boden und der weit verbreitete Notarztmangel spielten laut ADAC eine Rolle.

