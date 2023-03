Bauernverband: Zahl der Milchviehbetriebe in Thüringen sinkt

Unfälle: 25-Jähriger fährt betrunken in Zaun der Polizeiinspektion

In den Zaun einer Polizeiinspektion ist ein 25 Jahre alter betrunkener Mann mit seinem Auto gekracht. Der Mann kam am Samstag in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) in einer Linkskurve von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei überfuhr einen Bürgersteig und durchbrach die Umzäunung der Polizeiinspektion Saale-Holzland. Der Autofahrer blieb unverletzt, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann zu schnell unterwegs und hatte einen Atemalkoholwert von fast 2 Promille. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 10 000 Euro - am Auto, dem Zaun und der Verkehrsleittechnik.