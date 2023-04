Verfassungsschutzkontrolle: Linke stellt erneut Bilay auf

Parteien: ÖDP zieht Verfassungsklage gegen Kommunalwahlgesetz zurück

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) hat ihre Verfassungsklage gegen das Thüringer Kommunalwahlgesetz zurückgezogen. Dies habe sie in der Verhandlung am Verfassungsgerichtshof erklärt, nachdem das Gericht Probleme bei der Zulässigkeit der Klage gesehen habe, sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch. Die Klage richtete sich gegen Regelungen zur Sammlung von Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge von Parteien, die bisher nicht in Kommunalparlamenten vertreten sind. Der Verfassungsgerichtshof verhandelte am Mittwoch auch eine ähnlich gelagerte ÖDP-Klage gegen das Landeswahlgesetz.