Tiefensee: 26 Millionen Euro vom Bund für Härtefälle

Energiekrise: Grüne: Fonds für Energiehilfen in Thüringen aufstocken

Nach Ansicht der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich, werden die bisher diskutierten 60 Millionen Euro für Thüringer Hilfen in der Energiekrise nicht ausreichen. Die von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) genannten 200 Millionen Euro seien ein denkbarer Betrag, dessen Finanzierung allerdings noch zu klären sei, sagte Rothe-Beinlich am Mittwoch in Erfurt nach einer Klausur ihrer Fraktion. «Wir brauchen jetzt Zahlen der Ministerin, was wird wo gebraucht.»