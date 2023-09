Thüringer CDU kann mit AfD und FDP Steuersenkung beschließen

Opposition könnte Senkung der Grunderwerbssteuer beschließen

Linke-Fraktionschef Steffen Dittes schließt nicht aus, dass die Opposition in Thüringen gegen den Willen der rot-rot-grünen Regierungskoalition die Grunderwerbssteuer auf 5,0 Prozent senkt. So sieht es ein Gesetzentwurf der CDU-Fraktion vor, für den die beiden anderen Oppositionsparteien AfD und FDP am Mittwoch in Erfurt Unterstützung signalisierten. Derzeit liegt der Steuersatz bei Immobilienkäufen in Thüringen bei 6,5 Prozent. Der CDU-Gesetzentwurf wird derzeit in den Landtagsausschüssen beraten.