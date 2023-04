Rot-Rot-Grün will über Untersuchungsausschuss beraten

Landtag erhält Einsicht in Einstellungspraxis-Prüfbericht

Der Thüringer Landtag soll Einsicht in die ausführliche Version des Rechnungshof-Prüfberichtes zur Einstellungspraxis der Landesregierung erhalten. Beide Teile des Prüfberichts «Stellenbesetzung in den Leitungsbereichen der obersten Landesbehörden» sollen als Verschlusssache-Vertraulich ans Parlament zur Einsicht übermittelt werden, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Dazu habe sich das Kabinett verständigt.