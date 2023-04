Landesregierung unter Druck: Personalpolitik auf Prüfstand

Nach Ramelow-Kritik: Rechnungshof will Bericht nicht ändern

Trotz Kritik von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will der Landesrechnungshof seinen Bericht zur Einstellungspraxis für wichtige Jobs in der Regierung nicht überarbeiten. «Aus unserer Sicht ist der Bericht richtig», sagte ein Sprecher des Rechnungshofes am Freitag in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. Die Prüfer sähen deshalb keinen Anlass, das Papier zu verändern. Das habe der Rechnungshof inzwischen auch Ramelow schriftlich mitgeteilt. Weitere Angaben zum Inhalt des Schreibens wollte der Sprecher nicht machen.