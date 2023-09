FDP will Gesundheitsämter durch Landeszentrum entlasten

Gewerkschaft besorgt über hohen Krankenstand bei Lehrern

Die Gewerkschaft GEW und die Linken sind besorgt über den hohen Krankenstand bei Lehrkräften und fordern die Regierung zum Handeln auf. «Der erschreckende Anstieg des Krankenstandes um 50 Prozent innerhalb von nur zwei Kalenderjahren korrespondiert mit den gestiegenen Belastungen an den Schulen in Folge des Lehrkräftemangels und mit dem Hinzukommen immer neuer Anforderungen an die Lehrkräfte», erklärte Uschi Kruse, Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), am Donnerstag in Leipzig.