CDU will Abschluss-Pflicht für Minister vorschreiben

Senioren: Verband fordert Umbau-Förderung für altersgerechtes Wohnen

Thüringen muss aus Sicht der Wohnungswirtschaft wieder Umbaumaßnahmen für altersgerechtes Wohnen bezuschussen. Der Direktor des Verbands Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Frank Emrich, verwies am Montag auf eine Studie des Pestel-Instituts, nach der in Deutschland bereits heute 2,2 Millionen altersgerechte Wohnungen fehlen. Mit dem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge der «Babyboomer» in die Rente werde die Lücke in den nächsten Jahren enorm steigen, sagte Institutsleiter Matthias Günther am Montag auf der Bau-Messe in München. Zugleich dürften künftig viele Rentner die steigenden Mieten und Wohnkosten kaum mehr bezahlen können. Deutschland sei auf bestem Weg in die «graue Wohnungsnot».