CDU fordert Reform des Katastrophenschutzes

Heizungstausch: Thüringer CDU-Fraktion schickt Habeck Brief

Nach Ansicht von Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt überfordern die Pläne der Bundesregierung zum Heizungstausch die Menschen in Thüringen. Die vorgelegten Pläne zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes stellten die Menschen im Freistaat und in anderen ostdeutschen Bundesländern vor große finanzielle Probleme, schreibt Voigt in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die Thüringer CDU sammelte nach eigenen Angaben rund 10.000 Unterschriften gegen die Pläne der Ampel-Koalition im Bund.