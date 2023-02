300 Kilo Kupferkabel gestohlen

Weimar: Neuer Präsident der Bauhaus-Universität tritt sein Amt an

Der neue Präsident der Bauhaus-Universität Weimar, Peter Benz, tritt am Mittwoch sein Amt an. Einen Tag vorher soll er offiziell von Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) ernannt werden, wie die Bauhaus-Universität am Freitag mitteilte. Benz studierte unter anderem an der Bauhaus-Uni Architektur und war künstlerischer Mitarbeiter. Seit 2006 lebt und arbeit er in Hong Kong, wo er zuletzt als Associate Professor an der Academy of Visual Arts der Hongkong Baptist University tätig war.