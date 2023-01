Fünf Premieren am Theaterhaus Jena

Energiekrise: Licht und warm Wasser aus? Städte suchen nach Spar-Optionen

Vor dem Hintergrund der drohenden Energiekrise suchen Städte in Thüringen nach Einsparmöglichkeiten. So sollen etwa in Gera Potenziale für Schulen, Hallen und ähnliche Gebäude geprüft werden. «Die nächtliche, gedimmte Beleuchtung im Foyer des Kultur- und Kongresszentrums wurde bereits ausgeschaltet», informierte eine Sprecherin. Damit werden nach Angaben der Stadt keine zum Kulturamt gehörenden Einrichtungen nachts mehr durch Scheinwerfer beleuchtet. Licht gebe es hier, wie auch am Naturkundemuseum, nur noch entlang der Terrasse und Fußwege - zur Verkehrssicherheit. Auch an der Orangerie und dem Otto-Dix-Haus seien in den Nachtstunden ausschließlich Sicherheitsleuchten an den Türen an, «die – wie der Name aussagt – der Sicherheit dienen und nicht deaktiviert werden können», hieß es.