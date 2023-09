Home

Kriminalität: Nach Verfolgungsjagd: Mann versteckt sich vor Polizei

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein 32 Jahre alter Mann am späten Mittwochabend ohne Erfolg unter einem Auto versteckt. Der Mann fuhr in Erfurt mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit an den Beamten vorbei, wie die Polizei Erfurt am Donnerstag mitteilte. Obwohl die Polizisten ihm den Angaben zufolge signalisierten anzuhalten, fuhr er weiter. Die Beamten verfolgten den 32-Jährigen demnach mehrere Kilometer, dabei gab es mehrmals beinahe Kollisionen mit anderen Autos.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Schließlich fanden sie den Mann, wie er unter einem Wagen lag, um sich zu verstecken. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Drogen stand und keinen Führerschein besaß. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

