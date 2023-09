Erfurter Polizei ertappt zwei bewaffnete Diebe in Wohnmobil

Mutmaßliche Diebe aus Luxemburg im Saarland geschnappt

Nach einem Wohnungseinbruch in Luxemburg sind drei mutmaßliche Diebe im Nordsaarland festgenommen worden. Das nach der Tat gestohlene Fahrzeug sei am Mittwoch im Saarland geortet worden, teilte die Polizei in Wadern am Donnerstag mit. Nachdem die Luxemburger Polizei die Kollegen im Saarland informiert hatte, stoppte diese das Fahrzeug in Nohfelden-Türkismühle. Im Wagen stellten die Beamten Sturmhauben, Waffen und mutmaßliches Diebesgut wie Schmuck und Goldmünzen sicher. Das gestohlene Auto habe einen Wert von rund 60.000 Euro.