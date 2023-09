15-Jähriger löst mit Spielzeugwaffe einen Polizeieinsatz aus

Entwarnung nach Bombendrohungen bei Amtsgerichten

Die Amtsgerichte in Worms und Kusel sowie umliegende Bereiche sind am Montag nach Bombendrohungen geräumt worden. Eine Durchsuchung beider Gerichte mit Spürhunden fiel negativ aus, woraufhin die Polizei die Gebäude wieder freigab, wie Sprecher der Polizeipräsidien in Mainz und in Kaiserslautern mitteilten. Am Montagmorgen war die Drohung bei der Polizei in Worms eingegangen. Im selben Zeitfenster ging laut Polizei eine telefonische Drohung beim Amtsgericht Kusel ein.