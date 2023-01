Schulterschluss zwischen Jena und Leipzig für Krebsmedizin

Krankenhäuser: 425,5 Millionen Euro für Neubau des Uniklinikums Göttingen

Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hat den Finanzhilfebescheid in Höhe von 425,5 Millionen Euro für den Neubau der Baustufe 1 an das Universitätsklinikum Göttingen übergeben. Damit stehen der Baugesellschaft UMG für alle weiteren Planungsschritte und Baumaßnahmen für die Baustufe 1 des Klinikumneubaus die Finanzmittel aus dem Sondervermögen des Landes Niedersachsen zur Verfügung. Mit dem «Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung» des Landes in Höhe von 2,1 Milliarden Euro sollen vor allem die Investitionen für die Neubauten bei der Universitätsmedizin in Göttingen und der Medizinischen Hochschule Hannover finanziert werden, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.