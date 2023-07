AfD-Landrat Sesselmann gibt Landtagsmandat ab

Ramelow: Europäische Normalität auch in Deutschland

Den Wahlerfolg der AfD bei der Landratswahl in Sonneberg sieht Thüringens Ministerpräsident im Kontext des Erstarkens rechtspopulistischer Strömungen in Europa. «So schwer mir dieser Satz fällt, aber es ist eben auch europäische Normalität in Deutschland eingezogen», sagte Ramelow am Montag. In Italien regiere Giorgia Meloni. «Das ist genau das, von was Herr Höcke träumt.»