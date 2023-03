Abwahl von Bürgermeister Kummer bestätigt: Neuwahl im Juni

Wahl: Rund 9400 Hildburghausener zur Wahlurne gerufen

In Hildburghausen sind am Sonntag rund 9400 Wahlberechtigte dazu aufgerufen, über die Zukunft ihres Stadtchefs Tilo Kummer (Linke) zu entscheiden. Kummer selbst gab seine Stimme am Sonntagvormittag im Hildburghausener Stadtteil Gerhardtsgereuth ab. Seit 8.00 Uhr sind die Wahllokale in der südthüringischen Stadt noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Auf dem Wahlzettel steht: «Sind Sie für die Abwahl des Bürgermeisters Herrn Tilo Kummer?»