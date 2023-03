Home

KiKA: Kinderserie «Schloss Einstein» geht in die 26. Staffel

Eine der am längsten laufenden Serien im deutschen Fernsehen, die Kinder- und Jugend-Soap «Schloss Einstein», geht in ihre 26. Staffel. Ab Montag werden 26 neue Episoden der Internatsserie im Kindersender KiKA ausgestrahlt, wie der MDR in Leipzig am Donnerstag mitteilte. «Schloss Einstein» schildert seit mehr als 20 Jahren Geschichten aus dem Leben von Jugendlichen in dem fiktiven, titelgebenden Internat.

Der Schloss Einstein Cast von Staffel 26. © MDR/Saxonia Media/Adrian Groß/MDR/Saxonia Media/Adrian Groß/obs

Kurz vor Beginn der neuen Staffel wird außerdem ein erstmaliges Serien-Crossover zwischen «Schloss Einstein» und «Die Pfefferkörner» ausgestrahlt. In «Schloss Einstein & Die Pfefferkörner - Auf Gangsterjagd» erleben die Internatsschüler und die Hobbydetektive zusammen ein Abenteuer. Die Dreharbeiten für das gemeinsame Projekt fanden Anfang November in Erfurt und Umgebung statt. Das Serien-Crossover läuft am Freitag, dem 24. März, im KiKA.

