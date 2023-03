Luftverkehr: BER-Betreiber: Hohes Passagieraufkommen nach Streik erwartet

Nach dem Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER rechnen die Betreiber zur Wiederaufnahme des regulären Flugbetriebs an diesem Donnerstag mit einem hohen Passagieraufkommen. «Insbesondere in den Morgen- und Mittagsstunden werden mehr Reisende erwartet», teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg am Mittwochabend mit. Aufgrund der Nachwirkungen des Arbeitskampfs hätten die Fluggesellschaften auch für Donnerstag vereinzelt Flüge gestrichen. «Die Passagiere werden gebeten, sich vorab zu informieren und 2,5 Stunden vor Abflug im Terminal zu sein», hieß es. Die Flughafeninfrastruktur werde nach dem Warnstreik am Donnerstag wieder vollständig zur Verfügung stehen.