Geparktes Auto gerät ins Rollen: Mutter und Kind verletzt

Erfurt: Vergessen, Herd auszuschalten: Küche fängt Feuer

Eine 58-Jährige hat vergessen, den Herd auszuschalten, wodurch die Küche in ihrer Wohnung in Erfurt in Brand geraten ist. Die Frau soll ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brühlervorstadt am Montagmorgen verlassen haben, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. In dieser Zeit entwickelte sich der Brand.